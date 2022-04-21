Rusya savunma bakanı Sergey Şoygu: 'Mariupol'u ele geçirdik'

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın Mariupol kentinin ele geçirildiğini duyurdu. Şoygu, Mariupol kentinin alındığını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bildirdi. Putin'in Şoygu'yu tebrik ettiği öğrenildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Mariupol'ün ele geçirildiğini Devlet Başkanı Putin'e söyledi. Şoygu'nun verdiği bilgiye göre, Azovstal fabrikasında halen 2 bin Ukraynalı savaşçı bulunuyor. Rus yetkili ayrıca 1478 Ukraynalının da silah bıraktığını ileri sürdü.

Şoygu, Rusya'nın Mariupol'den 142 bin sivilin tahliye ettiğini de iddia etti.

Rus medyası, Putin'in Mariupol'ün işgal edimesi nedeniyle Şoygu'yu tebrik ettiğini bildiriyor. Putin, şehirdeki sanayi bölgesine düzenlenen saldırıların durdurulmasını istedi. (posta)