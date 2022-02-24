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Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği uydudan böyle görüntülendi
Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekat başlattı. Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin hareketliliği uzaydan görüntülendi.
Dünya 24.02.2022, 09:50
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'ın işgali için askeri harekat emrini verdi.
Putin'in açıklamasının hem öncesinde hem sonrasında askeri hareketlilik görüldü.
Maxar Tecnologies, Rus ordusuna ait görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde çok sayıda askeri birliğin hareket halinde olduğu görülüyor.