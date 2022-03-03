Rusya'nın Ukrayna savaşında bilanço ağır!

Rusya- Ukrayna Savaşı bir haftayı geride bıraktı. Rusya, Ukrayna sınırlarına doğuda, kuzeyde ve güneyde toplamda 200 binden fazla asker yığdı. Bu askerlerin yalnızca 30 bin kadarı çatışmalara girdi. Rusya’nın 150 bin kişilik ana kuvveti ise mevzilendi ve ele geçirilen bölgelerde ilerledi.

Donbas’ta ilan edilen Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri ise 60 bin civarındaki askerle savaşa dahil oldu. Rus birlikleri, önemli şehirleri kuşatmaya başladı ve yaklaşık 80 bin kilometrekare toprak ele geçirdi.

Son gelen biglilere göre Ukrayna’nın Harkov bölgesinde Rus birliklerinin saldırıları sonu son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10’u çocuk 285 kişinin ise yaralandığı belirtildi.