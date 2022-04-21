Rusya'nın ele geçirdiği Mariupol neden bu kadar önemli?

MARİUPOL NEDEN ÖNEM TAŞIYOR?

Mariupol şehri coğrafi olarak haritada küçük bir alanı kaplıyor; ama Kırım Yarımadası'ndan harekete geçen Rus kuvvetlerinin önünde engel oluşturuyordu. Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerle bağlantı kurmak için kuzeydoğuya doğru ilerlemek isteyen bu kuvvetlerin önü açılmış oldu.

Kentin ele geçmesiyle, Rusya bir de Ukrayna'nın Karadeniz kıyı şeridinin yüzde 80'inden fazlasının tam kontrolünü elde etmiş olacak ve deniz ticaretini kesecek. Böylece Ukrayna'yı dünyadan daha da tecrit edecek.

Mariupol bu sebeplerle işgalin başından beri en sert çatışmaların yaşandığı nokta oldu. Şehri top, roket ve füze yağmuruna tuttular; şehirdeki binaların yüzde 90'ı zarar gördü ya da tamamen yıkıldı. Ayrıca elektriğe, ısıtmaya, temiz suya, gıdaya ve tıbbi malzemelere erişimi kestiler; insan yapımı bir insani felaket yarattılar.

SOYKIRIM İDDİASINI SAVUNUYORLAR

Putin, hiçbir zaman kanıt gösterememiş olsa da uzun süredir Ukrayna'nın ülkenin doğusunda soykırım yaptığına dair iddiaları dile getiriyordu. 24 Şubat'ta savaş başladığında, doğudaki bölgelerin üçte ikisi Ukrayna'nın kontrolündeydi. Geri kalanı 2014'teki savaştan bu yana Rus yanlıları tarafından tek taraflı ilan edilmiş; Rusya destekli küçük özerk bölgeler olarak varlığını sürdürüyordu.

PUTİN İÇİN BÜYÜK BAŞARI İMKANI DOĞDU

Eğer Rusya bu iki bölgeyi de tamamen ele geçirirse, bu Putin'e büyük bir "başarı" imkanı vermiş olacak. Bir sonraki adım da Donbas'ı ilhak etmek. Tıpkı 2014'te tartışmalı ve uluslararası alanda kabul edilmeyen bir referandumla Kırım'da yaptığı gibi... (haberler.com)