Rusya, Navalny'i yavaşça öldürüyor olabilir

Dünya çapında insan hakları üzerine çalışmalar yürüten İngiltere'nin başkenti Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı rapora Rusya, muhalif lider Alexei Navalny'yi yavaşça ölmesine neden olabileceğini duyurdu.

Raporda, Navalny'nin uykusuzluğa maruz kaldığı ve hapishanede güvenebileceği bir doktora görünemediği belirtildi. Uluslararası Af Örgütü Genel Sektreteri Agnes Callamard, "Rus yetkililer, Alexei Navalny'yi yavaş bir ölüm durumuna sokuyor ve başına gelenleri saklamaya çalışıyor olabilir. Rusya'nın Navalny'nin haklarını ihlal ettiği açıkça görülüyor ”dedi.

Callamard, Navalny'yı kurtarmak için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Onu öldürmeyi zaten denediler. Şimdi onu hapishanede tutuyorlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Rus muhalif lider Alexei Navalny, Rusya'da zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'ya gönderilmiş, tedavisinin tamamlanmasının ardından ise Moskova'ya vardığında havaalanında tutuklanmıştı. Mahkeme kararı ile Rusya'nın Vladimir bölgesinde yer alan bir cezaevine gönderilen Navalny, 7 gün önce sosyal medya hesabı üzerinden avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, açlık grevine başladığını duyurmuştu.