Rusya NATO üssünü vurdu!

Rusya-Ukrayna savaşında 18. güne girildi. Başkent Kiev de dahil olmak üzere Rus birliklerinin kentlere ilerleyişi sürerken, Rus işgalciler, bu sabah Polonya sınırındaki NATO eğitim üssünü vurdu.

Lviv kenti yöneticileri tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın üssü 30 roket ile hedef aldığı ve saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğü belirtildi. 56 yaralının da acil olarak tedaviye alındığı bilgisine yer verildi.

İlk kez bu kadar batıda bir noktayı hedef alan Rusya, aynı zamanda uluslararası bir üssü de vurmuş oldu.