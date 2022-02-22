Rusya köşeye sıkışıyor! Yaptırımların ardı arkası kesilmiyor...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'taki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasına karşı ilk somut yaptırım geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus doğalgazını ülkeye taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurduklarını söyledi.

Başbakan Scholz, "Ukrayna bölgelerinin ayrılmalarını kabul etmiyoruz. Rusya'nın hamlesinden sonra Kuzey Akım 2'ye onay verilemez. Almanya doğalgaz ithalatını çeşitlendirmeyi değerlendiriyor" dedi.

Rusya'nın yıllık gelirinin yüzde 60'yı hidrokarbon ürünlerinden geliyor. Petrol ve doğalgaz ülke ekonomisinin üçte birini oluşturuyor.

"4'LÜ NORMANDİYA FORMATINDAKİ MÜZAKERELE DEVEM ETMEK İSTİYORUZ"

Almanya Başbakanı Scholz, ayrıca Almanya'nın diplomasiyi canlı tutmak için Rusya, Ukrayna ve Fransa ile 4'lü Normandiya formatındaki müzakerelere devam etmek istediğini söyledi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON'DAN AÇIKLAMALAR

İngiltere Başabakanı Boris Johnson, ülkesinin Rusya'ya yaptırım uygulayacağını açıkladı. Jphnson şunları söyledi:

"En baştan beri hepimiz elimizden geleni yaptık. Bu krize barışçıl bir çözüm bulmaya çalıştık. Churchill zamanından beri en üst düzeyde görüşmeler yapıldı. Bizim Rusya'nın güvenliğini ve endişelerini ne kadar ciddiye aldığımızı kendilerine gösterdik. Putin ile görüşmemde hem ben hem diğer liderler Putin'e her türlü fırsatı sunduk.

Ukrayna'ya işkence etme etme boyunduruğu alma ğlanlarına devma etmesinden şüpheleniyoruz. Olası bir işgal konusunda tüm dünyayı uyardık.Ukrayna'ya 500 milyon sterlilik bir yardım sözü verdik.

Şimdi İngiltere ve müttefikleri Rusyaa'ya yardımları uygulamaya başlayacak. 5 rusya bankasını ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldık. Bu kişilerin İngiltere'deki varlıkları dondurulacak. İngiltere'de ticaret yapmalarına izin verilmeyecek"

ABD'DEN DE YAPTIRIM GELMİŞTİ

Dün gece de Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığını açıkladığı iki bölge ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararnameyi imzaladığını duyurmuştu.

AB DE YAPTIRIM AÇIKLAYACAK

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Dışişleri Bakanlarının bugün Paris'te Rusya'ya karşı yaptırımları kabul edeceği duyuruldu.

Paris'teki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı gayriresmi formatta olacağı için burada resmi karar alınmayacak. Bakanlar siyasi karar üzerinde uzlaşacak.

Yaptırım kararının, AB'nin karar alma mekanizmasında acil durumlarda kullanılan "yazılı prosedür" uygulamasıyla kısa sürede resmi hale dönüştürülmesi bekleniyor.

KUZEY AKIM 2 PROJESİ NEDİR?

Kuzey Akım 2 projesi başladığı günden bu yana Avrupa Birliği'ni ikiye bölmüş durumda. Projeyle yıllık 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevkedilmesi hedefleniyordu.

Projenin toplam maliyeti ise 10 milyar euroyu buluyor. ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor. Projeye karşı çıkan ülkeler, Kuzey Akım 2'nin Avrupa ülkelerinin Rusya'ya bağımlılığını artırmaya çalıştığını öne sürüyor.