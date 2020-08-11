Rusya koronavirüs aşısını onayladı; ilk aşılananlardan biri Putin'in kızı oldu

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında yürütülen aşı çalışmalarının ilk sonuçları Rusya'dan geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da geliştirilen aşının Sağlık Bakanlığından onay aldığını açıkladı.

Putin, “Bu sabah saatlerinde, korona virüs salgınına karşı dünyadaki ilk aşı tescillendi” dedi.

Sağlık Bakanı Mikhail Murashko'dan gerekli açıklamaları yapmasını isteyen Putin, “Tüm gerekli prosedürlerden geçti” ifadesini kullandı.

Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği aşıya 2 aya yakın insan denemelerinin ardından kullanım izni verildiği duyuruldu.

Kendi kızına da geliştirilen aşının yapıldığını belirten Putin, "Oldukça etkili bir şekilde çalıştığını ve güçlü bir bağışıklık inşa ettiğini biliyorum. Tekrar ediyorum ki, bu aşı tüm testleri geçti." ifadelerini kullanırken, kısa süre içerisinde kitlesel aşılamaya geçmek istediklerini belirtti.

Kovid-19 pandemisini durdurmak için şu anda dünya genelinde 100'den fazla olası aşı için çalışmalar devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, bu çalışmalardan en az dördü Faz 3 olarak bilinen ve son aşama olan insanlı denemeler aşamasında.

Putin'in iki kızından büyüğü olan Maria kanser tedavileri üzerine çalışıyor.

Diğer kızı Katerina ise dansçı olarak biliniyor. Putin, ailesini medyanın gözünden uzak tutuyor.