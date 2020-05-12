Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
99616
ALTIN
383.327
DOLAR
6.9907
STERLİN
8.5907
EURO
7.5856

Rusya korona vakalarında dünyada ikinci sıraya yerleşti

Rusya, yeni açıklanan korona vakalarından sonra korona vakasının en fazla görüldüğü ikinci ülke oldu.

Rusya korona vakalarında dünyada ikinci sıraya yerleşti

Rusya, yeni açıklanan korona vakalarından sonra korona vakasının en fazla görüldüğü ikinci ülke oldu.

12 Mayıs 2020 Salı 11:19
2009 Okunma
Rusya korona vakalarında dünyada ikinci sıraya yerleşti

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsün sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkileri tüm dünyada devam ediyor. Rusya tarafından yapılan son resmi açıklamalara göre, ülke genelindeki korona virüsü vakası 232 bin 243'e yükseldi. 24 saat önce vaka sayısı bakımından dünyada üçüncü sırada olan Rusya, son 24 saatte bildirdiği 10 bin 899 vaka sayısıyla birlikte ABD'nin ardında yer alarak ikinci sıraya yerleşmiş oldu.
Korona virüsü salgınının başlangıcından itibaren ülkede yapılan toplam test sayısı 5 milyon 800 bini geçti. Uygulanan tedavi sonucunda toplamda 43 bin 512 kişi iyileşirken, 2 bin 116 kişi ise hayatını kaybetti.

Moskova ilk sırada

Ülke genelinde yaşanan vakaların bölgelere göre oranları sıralandığında vaka sayıları bakımından başkent Moskova ilk sırada yer alıyor. Ülkedeki 230 bini geçen vaka sayısının hemen hemen yarısı (121 bin 301) Moskova'da kayıtlı.

“12 Mayıs'tan itibaren tatil bitiyor”

Öte yandan, 11 Mayıs Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirmiş ve ülkenin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, karantina sürecine ilişkin yeni gelişmeleri değerlendirmişti. Rus lider, karantinadan etaplar halinde çıkılacağını, Mayıs ayı ortasında yapılan günlük testin 300 bine çıkacağını, ailelere ekonomik destek paketi verileceğini, 12 Mayıs'tan itibaren tatilin bitip çalışma hayatının başlayacağını ifade etmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Sağlık örgütünden Afrika uyarısı geldi
Dünya Sağlık örgütünden Afrika uyarısı geldi
İdlib'de hayatta kalma mücadelesi
İdlib'de hayatta kalma mücadelesi
İran'ın başkenti Tahran'da 5.1 büyüklüğünde deprem
İran'ın başkenti Tahran'da 5.1 büyüklüğünde deprem
ABD'li hemşireden Covid-19 isyanı: 'En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor'
ABD'li hemşireden Covid-19 isyanı: 'En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor'
Türkiye, Arjantin'de mahsur kalan Ukrayna vatandaşlarını tahliye etti
Türkiye, Arjantin'de mahsur kalan Ukrayna vatandaşlarını tahliye etti
Kenya'da sel felaketi: 194 ölü
Kenya'da sel felaketi: 194 ölü
Macaristan Parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi'ni reddetti
Macaristan Parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi'ni reddetti
İsrail'den korona açıklaması: “Antikor geliştirdik”
İsrail'den korona açıklaması: “Antikor geliştirdik”
İran'da korona virüs vaka sayısı 100 bini aştı
İran'da korona virüs vaka sayısı 100 bini aştı
Ruhani: 'Eğer İran'a uygulanan silah ambargosu uzatılırsa bunun sonuçları ağır olur'
Ruhani: 'Eğer İran'a uygulanan silah ambargosu uzatılırsa bunun sonuçları ağır olur'
Irak, Rusya'dan hava savunma sistemi almak istiyor
Irak, Rusya'dan hava savunma sistemi almak istiyor
Gökdelende büyük yangın
Gökdelende büyük yangın
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Kısa zamanda okulları açmak istiyoruz'
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Kısa zamanda okulları açmak istiyoruz'
Japonya'da çocuk nüfusu eriyor
Japonya'da çocuk nüfusu eriyor
Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı hakkında gözaltı kararı
Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı hakkında gözaltı kararı
İngiltere'de korona virüs tedavisi için geliştirilen ilacın denemelerine başlandı
İngiltere'de korona virüs tedavisi için geliştirilen ilacın denemelerine başlandı
Almanya, İtalya, Belçika ve İzlanda'da hayat 'yeni normale' dönüyor
Almanya, İtalya, Belçika ve İzlanda'da hayat 'yeni normale' dönüyor
Polonya'dan Rus gazını devre dışı bırakacak hamle
Polonya'dan Rus gazını devre dışı bırakacak hamle
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 277'ye yükseldi
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 277'ye yükseldi
KOMŞUDA HALK 42 GÜN SONRA SOKAĞA ÇIKIYOR
KOMŞUDA HALK 42 GÜN SONRA SOKAĞA ÇIKIYOR

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim