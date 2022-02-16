Rusya Kırım'dan ayrılıyor!

Rus askerleri Ukrayna sınırına yakın bölgelerde gerçekleştirdiği tatbikatların ardından ana üslerine dönüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Askeri Bölgesinden ilk askeri konvoyun Kırım'dan ayrıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi lojistik destek biriminin araç konvoyu Tavrida karayolu hattı üzerinden Kırım Köprüsü boyunca ana üslerine dönmek için ilerleyişini sürdürdü. Konvoya, koruma araçları ve hat boyunca askeri trafik polisi ekipleri eşlik ediyor" denildi. Paylaşılan görüntülerde, askerlerin ve askeri ekipmanın Kırım Köprüsü'nden geçtiği anlar yer aldı.

Kremlin'den bir açıklama daha geldi

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda gerilimin düşürülmesi için müzakere ve diplomasi taraftarı olduğunu ve Moskova'nın ABD Başkanı Biden'in konuşma arzusunu pozitif bir işaret olarak gördüğünü bildirdi.

Biden'in Rus halkına doğrudan seslenmesini memnuniyetle karşıladıklarını da belirten Kremlin, "Ancak Biden, Ukraynalıları birbirlerini vurmaktan vazgeçmeleri çin uyarır ise daha iyi olur" açıklamasını yaptı.

Çin: ABD, Ukrayna'ya yönelik Rus tehdidini abartıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin ise, ABD'yi Ukrayna'ya yönelik Rus tehdidini abartmak gerilim yaratmakla suçladı.

Wang, bazı Batılı ülkelerin dezenformasyon yolu ile kargaşa yarattıklarını öne sürerek, "Tarafların bu dezenformasyon kampanyalarını durdurmalarını ve barış, karşılıklı güven, işbirliği için daha fazla şey yapmalarını umuyoruz" dedi.