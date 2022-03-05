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Rusya geçici ateşkes ilan etti!
Rusya, Ukrayna'yı işgalinin 10. gününde ateşkes kararı aldı. İki ülke heyetleri arasındaki müzakerelerde bu konu ele alınmış ve insani koridor oluşturulması kararlaştırılmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacağı duyuruldu.
Dünya 05.03.2022, 10:08
Rusya - Ukrayna savaşı 10. gündür devam ediyor. İki ülke de süreç boyunca birçok kayıp verdi, Ukrayna'nın dört bir yanı yangın yerine döndü.
MÜZAKEREDE ATEŞES KONUSU ELE ALINMIŞTI
Dünyadan gelen çağrılar üzerine taraflar iki kez müzakere masasına oturdu. Son görüşmede, sivillerin tahliyesi için insani koridorların oluşturması için ateşkes ilan edilmesine karar verildi.