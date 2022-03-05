Rusya geçici ateşkes ilan etti!

Rusya - Ukrayna savaşı 10. gündür devam ediyor. İki ülke de süreç boyunca birçok kayıp verdi, Ukrayna'nın dört bir yanı yangın yerine döndü.

MÜZAKEREDE ATEŞES KONUSU ELE ALINMIŞTI

Dünyadan gelen çağrılar üzerine taraflar iki kez müzakere masasına oturdu. Son görüşmede, sivillerin tahliyesi için insani koridorların oluşturması için ateşkes ilan edilmesine karar verildi.