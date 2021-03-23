Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un maskesi dünyanın gündeminde
Yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 2 milyon 730 bine yaklaşırken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin ziyareti esnasında taktğı “FCKNG QRNTN” (karantinanın canı cehenneme) yazılı maskesiyle ilgi odağı oldu. Söz konusu maskenin bakana, gazeteciler tarafından hediye edildiği belirtildi.
Rus Haber Ajansı RIA Novosti, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un bir gün önce gazeteciler tarafından kendisine hediye edilen FCKNG QRNTN yazılı maskesiyle çekilen fotoğraflarını yayınladı.
Görüntüler, Lavrov’un Çin ziyareti sırasında Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Guilin kentini ziyaret ettiği sırada çekildi.
Lavrov’un videosu, aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi TikTok hesabından da paylaşıldı.
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Журналисты пула подарили С.В.Лаврову маску. И маска, и надпись пришлись Министру впору♬ original sound - МИД России
Diğer taraftan, Lavrov bugün Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi. Yarın da ülkedeki temeaslarına devam edecek olan Rus bakan, ardından Güney Kore'ye gidecek.
RUSYA, DÜNYADAKİ EN ÇOK VAKA SAYISINA SAHİP DÖRDÜNCÜ ÜLKE
Öte yandan, yaklaşık bir yıldır devam eden salgından politikacıların da yorulmuş olması muhtemel. Lavrov'un maskesi hakkında şimdiye kadar üst düzey bir yorum yapılmadı. Ancak, Rusya, Gameliya Enstitüsü tarafından geliştirilen yüzde 95 etkili başarılı bir vektör aşısına sahip olsa da sahip olduğu 4 milyon 450 bini aşkın vakayla dünyada dördüncü sırada yer alıyor.