Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan önemli açıklamalar: 'Krize çözüm bulunacak'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un konuşmasından satır başları

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Nükleer silahlardan bahseden Rusya değil, Batı. Eğer bize karşı gerçek bir savaş başlatmak istiyorlarsa bunu iyi düşünmeliler"

"Rusya'nın talepleri asgari düzeyde"

"Biz her zaman görüşmelere açığız. Herkes Ukrayna'da darbenin nasıl olduğunu biliyor"

"Bugünkü durumlarda biz bu tehdide boyun eğemezdik. Çünkü Ukrayna'yı Rus karşıtı bir merkez haline getirdiler. Biz iyi niyetliyiz ama güvenliğimizin tehdit edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz"

"Rusya'nın güvenliği için neyin gerektiğini Batı belirleyemez"

"BM'de Rusya'yı kınayan kararda Rusya'ya 4 ülkenin destek vermesi Rusya için fiyasko mudur?" sorusuna, "Donbass'ta 8 yılda 14 bin insan öldürüldü. Bu aslında Batının fiyaskosudur. Biz siyasi olarak kendimizi yalnız hissetmiyoruz"

"Harkov'da Rus askeri yok"