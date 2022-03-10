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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Çözüme yönelik her girişimi destekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bugünkü görüşmemiz sonucunda şu anlaşıldı: Müzakerenin yerini alabilecek hiç bir şey yoktur. Çözüme yönelik her girişimi destekliyoruz," dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklama yapıyor...

Dünya 10.03.2022, 13:38
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Çözüme yönelik her girişimi destekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya'daki üçlü zirvenin ardından açıklama yapıyor. Lavrov, "Bugünkü görüşmemiz sonucunda şu anlaşıldı: Müzakerenin yerini alabilecek hiç bir şey yoktur. Çözüme yönelik her girişimi destekliyoruz," dedi.

Lavrov'un tarihi zirveye yönelik açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Siviller bölgede kalkan olarak kullanılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı bu konularla ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. İnsani koridor önerisi hala geçerli. Güzergahlar durumu kontrol edenler tarafından belirleniyor.

Son müzakerelerde Rus tarafı kendi planını ayrıntılı bir şekilde sundu. Ukrayna tarafı da buna en kısa sürede cevap vereceğini dururdu.

Ukrayna krizinin topluca çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Avrupa ülkelerinin görüşlerinin de dikkate alınarak adım atılmasını istiyoruz.

AVRUPA, UKRAYNA'DA ÖLÜMCÜL SİLAHLARI TEŞVİK EDİYOR

Kendisine yöneltilen "Savaşın maliyetini hesapladınız mı? Ukrayna dışındaki yerlere de saldırı yapacak mısınız?" sorusuna ise Lavrov "Özel harekat nasıl devam ettiği bizim savunma bakanlığımız sorumluluğunda. Başkomutan tarafından planın aynı şekilde uygulandığı söyleyebilirim. Avrupa ülkelerinin silah sevkiyatı tehlikeli bir adım. Binlerce roket verildi. Avrupalı meslektaşlarımıza soruyoruz, siz buradaki politikaya nasıl engel olacaksınız? Bu roketler uzun süre tehdit oluşturacaktır. Sivil havacılığa tehdit oluşturacak. Biz başka ülkeye saldırmayacağız, Ukrayna'ya da saldırmadık" cevabını verdi.

Lavrov ayrıca "Avrupa, Ukrayna'da ölümcül silahları teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

"SİLAH GÖNDERENLER EYLEMLERİNDEN SORUMLUDUR"

Halk Cumhuriyetleri'ne yönelik saldırılar uzun zaman önce planlanmıştı. Amerika, bazı patojenler üzerinden kimyasal silah hazırlığı yapıyordu. Bize Amerika'nın burada silah üretimiyle ilgili çalışma yaptığına dair bir bilgi yok dediler. Bunu gizli bir şekilde gerçekleştirdi. Askeri ve biyolojik laboratuvarları kullanarak bunu çevremizde hayata geçirmeye çalışıyor.

Ukrayna'ya silah gönderenler bilmelidirler ki eylemlerinden sorumludurlar.

SİVİLLERE SALDIRI

Lavrov, Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarına dair ise "Aslında Rus silahlı kuvvetlerinin işlediği cinayet iddialarıyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Kamu oyunun ne tür manipülasyonlara maruz kaldığını görüyoruz," ifadelerini kullandı.

Konuşması esnasında yeniden sivillere yönelik saldırılar sorulunca Lavrov, "Hastaneler ile ilgili açıklamamı yaptım. Biz diplomatik yolu da izledik. Kendi tekliflerimizi ilettik. Rusya-NATO anlaşması ile ilgili meseleler kapsamında. Ukrayna konusunda yapacaklarımıza biz karar veririz dediler. Rusya'ya yönelik tehlikeler göz ardı edildi. Biz dost bir Ukrayna istiyoruz. Bize tehdit teşkil etmeyecek bir Ukrayna istiyoruz ve Rus dilinin kültürünün, Ortodoks kültürünün yasaklanmadığı bir Ukrayna istiyoruz" dedi.

LAVROV'DAN NATO ÇIKIŞI: UKRAYNA TARAFSIZ OLMALI

Bizim güvenliğimizle ilgili konulara NATO nasıl karar verebilir. Biz amaçlarımızı çok açık bir şekilde belirledik. Ukrayna'nın silahlandırılmasını istemiyoruz. Ukrayna'da yeni Nazi lideri gibi bir hükümeti kurulmasını istemiyoruz.

Biz Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. Hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Bizim halkımız bir takım güçlüklerle karşı karşıya kalabiliriz ama krizden sağlıklı bir şekilde çıkmayı umuyoruz.

Herkesin de bilinçli bir şekilde bu krizden çıkmasını umuyoruz. Batılı ülkeler değerlerden bahsederken samimi olduklarını biliyoruz ama öte yandan hiçbir şekilde özel mülkiyetin ve güvenlik çıkarlarının ayaklar altına alınmasını istemiyoruz.

PUTİN-ZELENSKİ ZİRVESİ

Ukrayna lideri Zelenski ve Rus lider Vladimir Putin arasında olası bir zirveye yönelik ise Lavrov, "Bu görüşme ihtimaline dair Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüştük. Eğer bir katkı değer olursa görüşme olabilir. Ama Ukrayna laf olsun diye görüşme istiyor" dedi. Lavrov sözlerine şöyle devam etti:

Minsk Mutabakatı çok kaba bir şekilde belirlenmişti. Görüşelim sonra tekrar görüşelim deniyordu. Kiev'de beklenen hiç bir taahhüt yerine getirilmedi.

Onlar bir kez daha yine buluşalım dediler, o zaman Paris anlaşmasını kesinlikle uygulayacağız dediler. Bu yüzden sorunun özünü değiştirip dış başlıkları konuşmak istediler. Ancak hepsi en sonunda şuna düşüyor; kendi eylemleri yerine sözü tercih ediyorlar.

PROVOKASYON ÇABASI

Kırım'da Tatar Türkleri'nin kaçırıldığı iddia ediliyordu. Kadınların da kaçırıldığı öne sürüldü. Bunların hepsi yalan. Bu kamuoyunu galeyana getirmek için kullanıyorlar.

BİYOLOJİK SİLAH İDDİASI

Burada kimyasal ve biyolojik silahların yasaklanmasına yönelik anlaşmalara aykırı olarak geliştirme yapıyorlar. Daha önce kullanıldı mı elimizde delil yok. Ama yeni silahlar yaratmaya çalışıyorlar.

ABD HEDEFE ULAŞMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPAR

ABD'nin hamlesi gibi Rusya'nın da elçilerine talimat verip vermediğine yönelik ise Lavrov, "Biz onlara pozisyonumuzu ilettik. Dışişleri Bakanlığı'nın elindeki bilgilere göre hareket ediyoruz. Dünyanın dört bir yanına koşup BM üyelerini zorlayacak halimiz yok. Biz nazik bir halkız ABD hükümetinin ne yaptığını biliyoruz. Türkiye'nin, Mısır'ın yaptırımlara katılmasını istiyorlar. Bu büyük bir saygısızlıktır. Bu kadar saygısız davranacaklarını düşünmüyordum ama ABD hedefe ulaşmak için her şeyi yapar ama biz yapmıyoruz." (cnnturk)

#Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov #Rusya #Ukrayna #açıklama
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