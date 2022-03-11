Rusya Devlet Başkanı Putin: "Görüşmelerimizde olumlu yönde değişim görüyorum"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 16. gününde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Dün Antalya'da iki ülke bakanları arasındaki görüşmelerden somut bir sonuç elde edilemezken, zirve sonrası ilk kez konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Görüşmelerimizde olumlu yönde değişim görüyorum" ifadesini kullandı. Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını da değerlendiren Putin, "Yaptırımlar bize zarar vermez, sadece bizi daha güçlü kılar" dedi.

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'ya başlattığı işgalin 16. gününde savaşın seyrini değiştirecek gelişmeler yaşanıyor. Dün Antalya'da, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov arasında gerçekleşen tarihi zirveden olumlu açıklamalar dışında somut bir sonuç çıkmamıştı.

"GÖRÜŞMELERDE POZİTİF YÖNDE DEĞİŞMELER VAR"

Antalya'daki kritik görüşmeye ilişkin bugün ilk kez konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Görüşmelerde pozitif yönde değişmeler var" ifadesini kullandı.

KREMLİN'DEKİ TOPLANTI ÖNCESİ KONUŞTU

Kremlin'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla bir araya gelen Putin, görüşmesinin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, "Ukrayna konusundaki durum hakkında ve her şeyden önce, neredeyse her gün yapılan müzakerelerin şu anda nasıl ilerlediği hakkında sizi mutlaka bilgilendireceğim. Bizim tarafımızdaki müzakerecilerin bana bildirdiğine göre bazı olumlu değişimler var. Tüm bunları size daha ayrıntılı olarak anlatacağım" dedi.

"UKRAYNA KREMLİN'İN TALEPLERİNİ BİLİYOR"

Antalya'daki müzakereler ilişkin bir açıklama da Kremlin'den geldi. Savaşın 15. gününde gerçekleşen tarihi zirveye ilişkin yazılı açıklamada, "Rusya'nın pozisyonu açık ve net. Ukrayna Kremlin'in taleplerini biliyor" ifadesi kullanıldı. Rusya ayrıca Batı'ya da tepki göstererek "Güvende olmadığımızı, tehlike altında hissettiğimizi sürekli olarak söyledik ancak Batı bize cevap vermedi" dedi.

(haberler.com/Erdem Aksoy)