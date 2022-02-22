Rusya Devlet Başkanı Putin'e tepkiler büyüyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donbass Bölgesi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etti. Bu karardan sonra bir çok kuruluş ve ülkeden artarda açıklamalar ve tepkiler yayınlanmaya başlandı.

Kararın ardından Zelenskiy, Macron ve Scholz ile telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştüğünü açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “Rusya Federasyonu'nun Güvenlik Konseyi toplantısında yapılan açıklamalar doğrultusunda Macron ve Scholz ile acil telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi'ni toplantıya çağırdım” ifadelerinde bulundu.

BMGK ACİL TOPLANTI 'RUSYA'YA MASAYA DÖN ÇAĞRISI'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donbass Bölgesi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etti. Putin'in bu hamlesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) acil koduyla toplandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in aldığı karara Almanya, İngiltere, NATO ve AB'den de sert tepkiler geldi. ABD Başkanı Joe Biden, aralarında Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de bulunduğu ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna-Rusya krizini görüştü.

Biden, Scholz ve Macron'dan Rusya'ya kınama

ABD Başbakanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünyayı alarma geçiren tanıma kararına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye dair Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk'ın bölgelerini 'bağımsız' olarak tanıma kararını şiddetle kınadı. Liderler, atılacak adımları nasıl koordine etmeye devam edeceklerini tartıştı" ifadeleri kullanıldı.

'Rusya'nın adımı karşılıksız kalmayacak'

Almanya Hükümet Sözcüsü Seteffen Hebestreit'ın açıklamasına göre de üç lider, Putin'in "tek taraflı" adımının Minsk anlaşmalarının açık bir ihlali olduğu konusunda görüş birliğine vardı ve bu adımın karşılıksız kalmayacağı konusunda anlaştı.



ABD BAŞKANI JOE BİDEN'DAN İLK SOMUT ADIM

Biden, Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk'la ticareti yasaklayan kararnameyi imzaladı

Kararname ile birlikte Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerine" yatırım uygulanması ve bu bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı olarak ithalat ya da ihracat faaliyetinde bulunulması yasaklandı. Kararname hükümlerine uymayarak bölge ile ticari ilişkiler yürüten kişi ve kurumlara yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Putin'in kararının ardından Donbass'ta havai fişekli kutlama gerçekleştirildi.

"NATO ve ABD taleplerimizi görmezden geldi"

Donbas'taki krizi diplomatik yolla çözmek için çabaladıklarını ancak taleplerinin görmezden gelindiğini açıklayan Putin, "NATO'nun gerçek niyetini hepimiz biliyoruz. NATO artık doğrudan Rusya'nın kapılarına dayanmıştır. Sorunların diplomatik olarak çözülmesi gerekiyor ancak NATO ve ABD taleplerimizi görmezden geldi. Donbass'ta artık gereken yapılmalıdır. Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını kabul ediyoruz. Saldırılar derhal durmalı, aksi halde sorumlu Ukrayna olacaktır" ifadelerini kullandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Kendi topraklarımızdayız ve kimseye bir şey vermeyeceğiz'

Ukrayna'nın barışçıl ve diplomatik bir yolla ilerleyeceğini belirten Zelenskiy, “Kendi topraklarımızdayız, kimseden korkmuyoruz ve kimseye bir şey vermeyeceğiz. Bundan eminiz. Çünkü şimdi 2014'ün Şubat ayında değil 2022'deyiz. ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere ile görüştüm. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşeceğim. Partnerlerimizden net adımlar bekliyoruz. Ukrayna'nın gerçek dostunun kim olduğunu, kimlerin Rusya'yı kelimelerle tehdit etmeye devam edeceğini görmek için şu an önemli bir zaman. Diplomatik yolda ilerleyeceğiz ve provoke olmayacağız” şeklinde konuştu.

ALMANYA'DAN KINAMA

Berlin Yönetimi telefon görüşmesi sonrası hızla tepki gösterdi. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, “Scholz, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni bağımsız devletler olarak tanıma planlarını kınadı" ifadesini kullandı.

AB'DEN TEHDİT

Avrupa Komisyonu Başkanı Usula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Putin'in kararını kınadı. Twitter hesaplarından açıklama yapan iki AB yetkilisi, Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin tanınması uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının bariz ihlâlidir" ifadelerine yer verdi. Leyen ve Michel, "Ukrayna ile dayanışma halinde Avrupa Birliği ve ortaklarının birlik, sertlik ve kararlılıka karşılık vereceğini" belirtti.

NATO'DAN UKRAYNA'YA DESTEK RUSYA'YA KINAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanımasını kınıyorum. NATO Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıyor, ve destekliyoruz. Moskova'ya çatışmayı durdurma ve diplomasiyi seçme çağrısı yapıyoruz." dedi.

JAPONYA BAŞBAKANI KİSHİDA'DAN AÇIKLAMA

Kishida 'Rusya'nın eylemleri, asla tasvip etmediğimiz ve karşı çıktığımız şekilde Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir' ifadelerini kullandı. Rusya'nın kararının uluslararası hukuku ve Minsk anlaşmasını da ihlal ettiğini belirten Kishida, gelişmeleri yakından takip ederek yaptırımlar da dahil verilecek tepki konusunda G7 ülkeleri ve uluslararası toplumla iş birliği yapacaklarını ifade etti. Kishida, bölgedeki Japon vatandaşlarının tahliyesi için gerekli adımları attıklarını da kaydetti.

BELÇİKA DA KINAYAN ÜLKELERDEN

Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir kınama mesajı yayınlayarak, “Belçika, Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerin tanınmasını kınamaktadır. Bu karar uluslararası hukukun, Minsk anlaşmalarının ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ihlalidir. Güçlü ve birleşik bir tepki için AB ve NATO ortaklarımızla yakın çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE KARARI REDDETTİĞİNİ BELİRTTİ

Dışişleri Bakanlığı 'Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz' ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu gibi, Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya'nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu vesileyle Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslarası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz” denildi.



Bakanlık ayrıca Türk vatandaşlarına Ukrayna'nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları tavsiyesinde bulundu.