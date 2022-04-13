Rusya'dan ülkeyi terk eden yatırımcılara büyük darbe!

Rusya Parlamento Sözcüsü Valentina Matviyenko, Moskova’nın ülkeden ayrılan yabancı şirketleri kamulaştırma gibi bir planı bulunmadığını söyledi. Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Batılı ülkeler Rusya’ya çok sayıda yaptırım uygulamış; bunun ardından da çok sayıda yabancı şirket Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Rusya’nın kamulaştırma yerine, söz konusu şirketlerin Rusya’daki varlıklarını yönetmek üzere kayyum atamayı planladığı belirtiliyor. Ukrayna’daki savaşla birlikte yaptırımlar ya da kamuoyu baskısıyla Rusya’daki faaliyetlerini askıya alan bazı yabancı firmaların da savaş sonrası dönüş için plan yaptığı öne sürülüyor. Bazı yabancı şirketlerin ise varlıklarını Rus şirketlere satmak üzere görüşme yaptığı bilgileri de basına yansımıştı.