Rusya'dan siber saldırı açıklaması!

NATO'nun Rus askerlerinin çekilmediğine dair verdiği bilginin hatalı olduğunu belirten Kremlin, Ukrayna'ya yapılan siber saldırılarda Rusya'nın bir ilgisi olmadığını söyledi.

Ne olmuştu?

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet siteleri ve Privatbank ile Oşadbank'ın internet bankacılığı sistemleri siber saldırıya uğramıştı. Ukrayna Stratejik İletişim Merkezinden yapılan açıklamada, saldırının arkasında Rusya'nın olabileceği iddia edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da kendilerine karşı tekrarlanan tehditlerden bıktıklarını vurguladı.