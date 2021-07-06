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Rusya'dan kötü haber geldi! Yolcu uçağı denize düştü
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsiya, Kamçatka’daki bir uçuşu sırasında iletişimin koptuğu An-26 tipi yolcu uçağının enkazının yerinin belirlendiğini açıkladı.
Dünya 06.07.2021, 13:06
Rusya'nın doğusunda yaşanan bu gelişmeyi TASS haber ajansı duyurdu. AN-26 tipi Rus uçağı inişe hazırlanırken hava trafik kontol merkeziyle temasını kaybetti.
Uçak denize düştü
Uçakta 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunurken, helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Rusya Acil Servisi uçağın denişe düştüğünü tespit etti.
Enkazın yeri belirlendi
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsiya, Kamçatka’daki bir uçuşu sırasında iletişimin koptuğu An-26 tipi yolcu uçağının enkazının yerinin belirlendiğini açıkladı.