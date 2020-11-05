Rusya'dan ABD seçimleri hakkında ilk açıklama...

Rusya'dan oy sayımı halen devam eden ABD seçimlerine ilişkin ilk açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, delege sayısı bakımından Demokrat Joe Biden'ın önde gittiği ifade ederken, "Kritik eyaletlerde oy sayımı devam ediyor. Henüz net bir sonuç yok" dedi.

Peskov, "Seçim sonuçlarındaki belirsizliğin uzaması dünyada olumsuz etki yaratacaktır" diyerek, seçimlere ilişkin yorum yapmayı reddetti.