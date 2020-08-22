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Rusya'da zehirlendiğinden şüphelenilen Navalnıy Almanya’daki bir hastaneye nakledildi
Rusya’da "toksik zehirlenme" şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy’ın Almanya’ya nakledildiği bildirildi.
Dünya 22.08.2020, 12:52
2009
Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy’ın Basın Sözcüsü Kira Yarmış sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Navalnıy’ın eşi Yulya Navalnıy ile Almanya’dan, Rusya’nın Omsk şehrine gelen özel ambulans uçak ile Berlin’e gönderildiğini aktardı. Yarmış, uçağın Berlin’e ulaştığını bildirdi.
Navalnıy’ın tedavisinin özel bir üniversitenin hastanesinde devam edeceği ifade edildi.
20 Ağustos'ta Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.
"Toksik zehirlenme" şüphesiyle Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.
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