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Rusya'da Covid-19 vakasında rekor artış

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 933 vaka tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı 96 artarak bin 169'a yükseldi.

Rusya'da Covid-19 vakasında rekor artış

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 933 vaka tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı 96 artarak bin 169'a yükseldi.

01 Mayıs 2020 Cuma 12:35
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Rusya'da Covid-19 vakasında rekor artış

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Rusya'da vaka sayısında rekor artış yaşandı. Rusya Korona Virüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 bin 933 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 114 bin 431'e ulaştığı bildirildi. Ülkede korona virüsten 96 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının bin bin 169'a ulşatığı açıklandı.

Başbakan Mişustin Covid-19'a yakalandı

Öte yandan, Rusya'da Başbakan Mihail Mişustin, video konferans yöntemiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği toplantıda korona virüs testinin pozitif sonuç verdiğini duyurarak kendini karantinaya alacağını belirtti. Mişustin, "Meslektaşlarımı korumak için bunu yapmam gerekiyor. Meslektaşlarımla sürekli temas halinde olacağım" ifadelerini kullandı. 54 yaşındaki Başbakan Mişustin'in başbakanlık görevine vekaleten Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov'u önerirken Putin'in söz konusu öneriyi kabul ettiği bildirildi.

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