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Rusya'da 3 kişinin bulunduğu askeri nakliye uçağı düştü

Rusya'da içerisinde 3 kişinin bulunduğu IL-112V tipi askeri nakliye uçağının Moskova bölgesinde düştüğü bildirildi.

Dünya 17.08.2021, 13:20

Rusya'da IL-112V tipi bir askeri nakliye uçağı, Moskova'nın Kubinka bölgesindeki havaalanına inişi sırasında düştü. Rusya Birleşik Uçak Şirketi (OAK) tarafından yapılan açıklamada, uçağın geliştirildiği dönemdeki ilk prototip uçak olduğu ve içerisinde 3 personelin bulunduğu bildirildi. Açıklamada, "Ormanlık bir alana yakın noktadaki Kubinka havaalanına inişi sırasında eğitim uçuşu yapan IL-112V hafif nakliye uçağı düştü" denildi.

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