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Rusya Başbakanı Mişustin'in korona testi pozitif çıktı!

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, kendisine yapılan corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Rusya Başbakanı Mişustin'in korona testi pozitif çıktı!

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, kendisine yapılan corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

01 Mayıs 2020 Cuma 12:54
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Rusya Başbakanı Mişustin'in korona testi pozitif çıktı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yoluyla görüşen Mişustin, “Sayın Vladimir Vladimiroviç, yaptığım koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisini aldım. Bu durumda Rusya Tüketiciyi ve İnsan Sağlığı'nı Koruma Kurumu’nın taleplerine uygun olarak kendimi karantinaya almam, doktorların tavsiyelerine uymam gerekiyor. Bunu, iş arkadaşlarımı korumak için yapmalıyım” dedi.

Mişustin, Başbakan Vekili görevine yardımcısını Andrey Belousov’u teklif etti. Putin, teklifi kabul ederek Belousov’u Başbakan Vekili atadı.

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