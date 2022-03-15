Rusya Avrupa Konseyi'nden ayrıldı!

Rusya delegesi Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden resmi olarak ayrıldığını içeren mektubu konsey başkanına sundu. Söz konusu adım, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden ayrılmasını içeren oylamadan iki saat önce gerçekleşti.

Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası, ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çıkarılması tartışmaları da bir süredir gündemdeydi. Söz konusu tartışmalar bugün Konseyde oylamaya açılacakken, Rusya'dan kritik bir adım geldi. Moskova yönetimi, Avrupa Konseyi'nden ayrıldığı kararı içeren mektubu konsey başkanına iletti.

OYLAMAYA 2 SAAT KALA AYRILIK KARARINI İLETTİLER

Çıkarılması için yapılacak oylamaya 2 saat kala, Rusya'dan son dakika hamlesi geldi. Rusya, konseyden ayrıldığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya düşmanca davranan Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinin "Avrupa Konseyi'nin çizgisini ve Avrupa’da ortak insani hukuk alanını ihlal etmeye devam ettiği” ifade edilmiş, Rusya’nın Avrupa Konseyi’ne katılmayacağının belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca "Rusya, örgütün Batı üstünlüğü ve narsisizm platformuna dönüşmesinde yer almayacak" ifadeleri kullanılmıştı.