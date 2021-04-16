Rusya, ABD'nin Moskova büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kremlin'in yakın zamanda uygulamaya konan ABD yaptırımlarına verilecek yanıtı açıkladı. Yaptırımlar, ABD'li yetkililerin yanı sıra Rusya'daki Amerikan diplomatik misyonuna yönelik eylemleri de içeriyor.

Buna göre şu önlemler duyuruldu:

ABD'nin yaptırımları sonrası Moskova, her iki ülkenin elçilerinin de mevcut durum karşısında üstleriyle istişarelerde bulunmaları gerektiğini söyleyerek ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan'ın Washington'a dönmesini tavsiye etti.

10 Amerikalı diplomat ülkeden sınır dışı edilecek.

Biden'ın 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceği açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini dün açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım duyurmuştu.