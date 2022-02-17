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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere’nin Ukrayna’nın bağımsızlığı için sağladığı fonu 100 milyon sterlin artıracağını duyurdu.
Rusya, ABD'nin büyükelçi yardımcısını sınır dışı etti
Rusya, ABD'nin Büyükelçi Yardımcısı Bartla Gorman'ı ülkeden sınır dışı etti. Rus basını, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya dayanarak, Washington'ın karara misilleme yapacağını duyurdu.
Dünya 17.02.2022, 17:15
Rusya'nın sınırdışı için gerekçesi henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili Amerika'nın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.