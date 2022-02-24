Ruslar Çernobil'i ele geçirdi

"TÜM AVRUPA İÇİN BİR SAVAŞ İLANIDIR"

Vledimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada Rus işgal güçlerinin Çernobil santralini ele geçirmeye çalıştığını aktarmış ve bunun tüm Avrupa için bir savaş ilanı olduğunu ifade etmişti. Zelenski, santraldaki güvenlik görevlilerinin 1986 trajedisinin bir daha yaşanmaması için canlarını verdiklerini belirtmişti.

UKRAYNA'NIN KORKTUĞU OLDU

Zelenski'nin açıklamalarından kısa bir süre sonra Ukrayna'nın korktuğu da başına geldi. Rus ordusu, Kiev yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali ve Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü ele geçirdi.

"BİR 1986 TRAJEDİSİ DAHA..."

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiyİ Twitter'dan yaptığı açıklamada, santraldaki güvenlik görevlilerinin 1986 trajedisi bir daha yaşanmasın diye canlarını verdiklerini belirtmişti.

"Rus işgal güçleri"nin Çernobil santralini ele geçirmeye çalıştığını aktaran Zelenskiy, bunun tüm Avrupa için bir savaş ilanı olduğunu ifade etmişti.

ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Zelenskiy yaptığı açıklamada "Çok fazla kaybımız var. Çok sayıda Rus uçağı ve zırhlı aracını da imha ettik." şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna - Rusya arasındaki savaşına dair son bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Ukrayna ordusunun bazı bölgelerde oldukça zorlandığının altını çizen Zelenskiy, “Donbass Bölgesi’nde silahlı kuvvetlerimiz kusursuz bir iş çıkarıyor. Harkov tarafında oldukça zorlanıyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz kenti korumak için üstün çaba gösteriyor” dedi.