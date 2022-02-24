Rus ordusu sonunda Kiev'e girdi!

Rus kuvvetleri bu sabaha karşı Ukrayna'ya karadan, havadan ve denizden saldırı başlatarak İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da bir devletin diğerine yaptığı en büyük saldırıyı gerçekleştirdi. Dünya saldırının şokunu yaşarken, Fransa merkezli AFP Rus askerlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kuzey yönünden girdiğini abonelerine duyurdu.