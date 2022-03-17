Rus ordusu ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu! Ölü sayısı 13'e yükseldi!

Rus ordusu, dün Çernihiv kentinde sivil yerleşim yerini hedef almıştı. Saldırıda bir dükkanın önünde ekmek almak için sırada bekleyen sivilleri de kapsamıştı.

Ukrayna basını ekmek almak için kuyrukta bekleyen kişilerin saldırı sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Yapılan son açıklamada ölü sayısının 13'e yükseldiği bilgisine yer verildi.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, bir dükkanın önünde yerde cansız bedenlerin olduğu ve yaralıların araçlara taşındığı anlar yer aldı. (hürriyet)