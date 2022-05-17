Rus oligark: 'Putin kan kanserine yakalandı'

İngiliz basını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kan kanser olduğunu öne sürdü.

Ntv'de yer alan habere göre; Rus oligark kayıtta, Putin'in Ukrayna'nın işgali emrini vermeden kısa bir süre önce kan kanserine bağlı olarak sırtından ameliyat olduğunu ve buna "özel askeri operasyon" adını verdiğini söyledi. Oligark, kayıtta ayrıca Rusya’da ekonominin durumu hakkında derin bir hayal kırıklığı olduğunu ve diğer oligarklar adına konuşuyormuş gibi görünerek Putin'in ölmesini hepimiz umuyoruz” dedi.