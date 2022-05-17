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Rus oligark: 'Putin kan kanserine yakalandı'
Putin son zamanlarında çekilen fotoğraf ve videolarında kontrolsüz br şekilde titrerken ve sürekli olarak bir yere tutunma ihtiyacı duyuyordu. Putin'in son günlerdeki bu davranışları ile birlikte Rus oligarklarla bir ses kaydı ortaya çıktı. Ses kaydında Rus oligark Batılı iş ortağına, Putin'in kan kanseri olduğunu söyledi.
Dünya 17.05.2022, 12:52
İngiliz basını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kan kanser olduğunu öne sürdü.
Ntv'de yer alan habere göre; Rus oligark kayıtta, Putin'in Ukrayna'nın işgali emrini vermeden kısa bir süre önce kan kanserine bağlı olarak sırtından ameliyat olduğunu ve buna "özel askeri operasyon" adını verdiğini söyledi. Oligark, kayıtta ayrıca Rusya’da ekonominin durumu hakkında derin bir hayal kırıklığı olduğunu ve diğer oligarklar adına konuşuyormuş gibi görünerek Putin'in ölmesini hepimiz umuyoruz” dedi.