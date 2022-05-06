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Rus lider Putin'in kansere yakalandığı ve görevi eski istihbaratçıya bırakacağı iddia edildi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in tiroid kanseri nedeniyle ameliyat olmak için koltuğunu kısa bir süreliğine bırakacağı iddia edildi. Koltuğu devralacak kişinin Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) eski bir şefi olan Nikolai Patrushev olduğu belirtiliyor.

Dünya 06.05.2022, 18:29 06.05.2022, 18:38
Rus lider Putin'in kansere yakalandığı ve görevi eski istihbaratçıya bırakacağı iddia edildi

ABD ve İngiliz basını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kanser nedeniyle ameliyat olacağını öne sürdü. İddianın kaynağı olarak, Rus Telegram kanalı General SVR gösterildi. General SVR, ameliyatın Putin’i "kısa bir süre" etkisiz hale getirebileceğiniı ve bu süre zarfında dizginleri bir yardımcıya teslim edeceğini iddia etti.

Putin'in sağlık durumunun kötü olduğu iddiasıyla ilgili resmi bir doğrulama yapılmadı. Ancak, 69 yaşındaki Putin'i titrek, kıpır kıpır ve şişmiş gibi gösteren son videolar ve fotoğrafları yorumlayan uzmanlar, onun Parkinson veya kanser dahil olmak üzere çeşitli hastalıklardan birinden muzdarip olabileceğini iddia etti.

Putin'in sağlığıyla ilgili en son iddia, eski bir Rus Dış İstihbarat Teşkilatı (SVR) korgenerali tarafından yönetildiği iddia edilen bir Telegram kanalında "Viktor Mihayloviç" takma adını kullanarak yapıldı.

GÖREVİNİ PATRUSHEV'E DEVREDECEK

New York Post'a göre, kanaldaki bir videoda, Putin'in yakın zamanda Rusya Güvenlik Konseyi'nin yakın yardımcısı ve sekreteri Nikolai Patrushev ile iki saatlik bir “yüz yüze” görüşme yaptığı iddia edildi.

Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) eski bir şefi olan Patrushev'e, birkaç gün sürecek bir devir tesliminde kendisine görev verilebileceği söylendi. Putin’in onu “iktidar sisteminin tek gerçek sırdaşı ve dostu” olarak gördüğü öne sürüldü.

Brüksel'deki Rusya Avrupa Asya Araştırmaları Merkezi'nin (CREAS) kurucusu ve direktörü Theresa Fallon, "Putin'in sağlığı hakkında çok fazla spekülasyon olduğunu söyleyebilirim. Putin, her zaman imajının bir parçası olan zindeliğini ve gücünü vurgulamaya çalıştı. Hastalık, Putin'in Kremlin tarafından yıllar içinde özenle geliştirilmiş güçlü adam anlatısına uymuyor. Bu, perde arkasında gerçekten başka bir şey olup olmadığını merak etmeme neden oluyor” diye konuştu.  

KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE SALLANDI

Diğer, taraftan Rusya Devlet Başkanı’nın çok hasta olduğu iddialarının ardından, Putin'in Belarus lideri Alexander Lukashenko'yu karşılarken kontrolsüz bir şekilde sallandığını gösteren Şubat ortasındaki bir toplantının görüntüleri yeniden gündeme geldi.

 Geçen ay başka bir videoda Putin, bir toplantı için oturur oturmaz sağ eliyle masanın köşesini tuttuğunu ve 12 dakika boyunca tutunmayı bırakmadığını ortaya koydu.

Öte yandan, Russia's Crony Capitalism kitabının yazarı Anders Åslund, The Independent'a verdiği demeçte, Putin’in sağlığına ilişkin General SVR'ye aktarıldığı gerçeğinin, bu raporların hemen göz ardı edilmemesi gerektiği anlamına geldiğini söyledi.

TİROİD KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Åslund, "Putin çok farklı görünüyor, sağlıklı değil. General SVR'nin iddialarının  hepsi doğru değil ama bazıları doğru olma eğiliminde. Roman Badanin ve bir grup Rus araştırmacı gazeteci,  Putin'in biri tiroid kanseri cerrahisi uzmanı olan dokuz doktorla seyahat ettiğini gösteren büyük bir haber yazdı” dedi.

Rus gazeteci Badanin ve ekibi bir tiroid kanseri uzmanının Putin görmek için 35 seyahat yaptığını ve dört yıl boyunca onunla 166 gün geçirdiğini ayrıntılandıran bir haber yazmıştı.

RUSYA YALANLADI

Diğer taraftan, Kremlin ve Putin, ciddi sağlık sorunlarına ilişkin haberleri defalarca yalanladı. Bu ayın başlarında Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in tiroid kanseri ameliyatı geçirdiğini yalanladı ve devlet başkanının sağlığının "mükemmel" olduğunu ve soğuk algınlığından daha ciddi bir hastalıkla uğraşmadığını söyledi.

Pentagon sözcüsü John Kirby de  "Putin’in hasta olduğunu doğrulamamıza yardımcı olabilecek hiçbir şey görmedim" dedi.

#Putin #kanser
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