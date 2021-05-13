Rus lider Putin'den Filistin hamlesi!

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, resmi ziyaret kapsamında başkent Moskova'da bulunan Guterres ile videokonferans yöntemiyle görüşme yaptı.

"SİVİL HALKIN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI"

Görüşmede, Putin, BM'nin uluslararası ilişkilerde rolünün artırılması gerektiğini belirtti. Bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Filistin meselesinde gerilimin artmasına ilişkin, "Her iki tarafın da şiddet içerikli eylemleri sonlandırması ve sivil halkın güvenliğinin sağlanması" gerektiği vurgulandı. Bu meselenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları ve kabul görmüş uluslararası normlar çerçevesinde iki ülke arasında çözüm prensibine destek verildiği ifade edildi.

YEMEN, AFGANİSTAN MESELELERİ DE ELE ALINDI

Suriye meselesine dair ise Rusya ve BM arasında, mültecilerin Suriye'ye dönüşü, insani yardım, ülkenin ekonomik ve sosyal altyapısının yeniden oluşturulması ile ilgili koordineli girişimlerin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı. Suriyeliler arasında anayasal sürecin desteklenmesinin önemine işaret edildi. Putin ve Guterres, Libya, Yemen, Afganistan meselelerini de ele aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İNGİLİZCE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik İsrail güvenlik güçlerinin saldırılarının durdurulmasını istedi. İsrail'in, insanlığın ortak kurumlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı eylemlerinin derhal durdurulması gerektiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aksi takdirde, dünyada hiçbir insanın uluslararası kurumlara ve kurallara güveni kalmaz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir. Unutulmamalıdır ki Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır."

Unutulmamalıdır ki, Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır." mesajını paylaştı.