Rus bombardımanı altındaki Ukrayna'dan dehşet görüntüler!

Savaş yine sivilleri vurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılarda sivil yerleşim yerleri de hedefte.

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine operasyon başlatmasının ardından ülke karıştı. Başkent Kiev dahil birçok şehirde patlamalar yaşanırken Ukrayna ordusu, "Hava savunma sistemimiz, Luhansk'ta 5 Rus uçağı ve 1 helikopter düşürdü." açıklamasını yaptı. Savaşın ilk bilançosunu açıklayan Ukrayna, saldırılarda 8 kişinin öldüğünü, en az 9 kişinin yaralandığını aktardı.

Öte yandan saldırının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Harkiv'de sokak ortasına düşen bomba, caddede büyük çukur oluşturdu ve civardaki binalarda büyük hasara neden oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin başlamasının ardından ülkede tedirginlik en üst seviyeye çıktı. Rusya'nın hava saldırıları hala devam ediyor.

"BOMBARDIMAN ALTINDAYIZ"

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Ukrayna’nın başkenti Kiev bölgesinde sınır muhafızlarına ait yerlerin de bombardıman altında olduğunu duyurdu.

Açıklamada “Düşman sadece sınırdaki birimlere değil, geri plandaki yerlere de saldırıyor. Kiev bölgesinde Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nin noktaları bombalandı” ifadelerini duyurdu.