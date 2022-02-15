Rus birlikleri tatbikattan döndü!

Batı medyasında son günlerde sıkça yer alan Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği yönündeki haberler gündemdeki yerini koruyor. Ukrayna hükümet yetkilileri yarın, Zelenski'nin yarın bir saldırı öngörmediğini, ancak yabancı basında çıkan haberlere yanıt verdiğini belirtti. Batılı yayın kuruluşları ABD Başkanı Joe Biden'in müttefikleriyle yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in 16 Şubat'ta (yarın) Ukrayna'ya bir saldırı düzenleyebileceğini söylediğini öne sürdü.

Rusya Diğer taraftan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski’nin halka birlik ve beraberlik çağrısı yaptı ve 16 Şubat(yarın) için halkı milli marş söylemeye ve bayrak sallamaya çağırdı.

16 Şubat ülkeyi ‘Birlik Günü’ İlan eden Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden halka seslendi. Zelenskiy, "Büyük ülkenin büyük halkı, size bu gergin ortamda seslenmek istiyorum. Devletimizin içinde ve dışarısında net adımlar atmamızı gerektiren bazı durumlar oluştu. Tarih vererek bizi büyük bir savaşla korkutuyorlar. Dış politika yönetimimizi almak istiyorlar. Enerji konusunda bazı yaptırımlara gidiyorlar, bilgi kirliliği oluşturarak halk arasında paniğe neden oluyorlar” dedi.

Rusya’nın 16 Şubat'ta Ukrayna’ya saldıracağına dair iddialara değinen Zelenskiy, "Bize 16 Şubat'ın saldırı günü olacağını söylüyorlar. Bugünü 'Birlik Günü' yapacağız. Askeri harekatın başlaması için yeniden bir tarih vererek bizi korkutmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. 16 Şubat’ın “Birlik Günü” adıyla resmi tatil ilan edildiğini duyuran Zelenskiy, ulusal bayrakların asılması için bir kararname imzalandığını açıkladı.

Ukrayna’nın eski Ukrayna olmadığını ve bugün çok daha güçlü olduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Ancak bugün ülkemiz hiç olmadığı kadar güçlü. Önümüzde duran risklerin farkındayız ve her gün takipteyiz. Farklı bir senaryoyla muhtemel bir agresifliğe karşı cevap hazırlıyoruz" dedi.

“BÜTÜN PROBLEMLERİ DİYALOG YOLUYLA ÇÖZMEK İSTİYORUZ”

Ordunun güncel durumuna ve uluslararası arenada aldığı desteğe değinen Zelenskiy, "Bizim askerlerimiz mükemmel ve modern silahlara sahip. Bugünün ordusu sekiz yıl öncesine göre daha güçlü. Ordudan hariç diplomasi de önemli, bugün birçok ülkenin diplomatik desteğini almış durumdayız. Birçoğu ülkemize ziyarete geldi. En önemlisi de Ukrayna’nın güvenliğinin Avrupa’nın güvenliği olduğunu biliyorlar” dedi