Rus askerlerini bekleyen büyük tehlike ne?

Ruslar yakıt yetersizliği nedeniyle geceleri tankların motorunu çalıştıramıyor. Yakıt temini sağlanamaması ve Rus tanklarının yeniden harekete geçememesi durumunda birçok Rus askerinin ya tankların içinde donarak öleceği ya da bundan kaçınmak için teslim olabileceği değerlendiriliyor.