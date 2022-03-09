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Rus askerlerini bekleyen büyük tehlike ne?
Rus güçlerine ait 65 km'lik tank ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde soğuktan donma tehlikesiyle karşı karşıya. Soğuk hava koşullarının işgalci Rus birlikleri için durumu daha da kötü yönde etkilemesi bekleniyor. Rus birlikleri mekanik sorunlar, yakıt temini ve Ukraynalıların sıkı direnişi nedeniyle Kiev'den yaklaşık 30 km uzaklıkta günlerdir sıkışmış durumda.
Dünya 09.03.2022, 10:26
Ruslar yakıt yetersizliği nedeniyle geceleri tankların motorunu çalıştıramıyor. Yakıt temini sağlanamaması ve Rus tanklarının yeniden harekete geçememesi durumunda birçok Rus askerinin ya tankların içinde donarak öleceği ya da bundan kaçınmak için teslim olabileceği değerlendiriliyor.