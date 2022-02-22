Rus askerleri Dombas'a girdi!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanımasının ardından Rusya ordusunun Donbas'a girdiğini açıkladı. Borrell "Donbas'ı Ukrayna'nın bir parçası olarak kabul ediyoruz" dedi.

The Washington Post'ta yer alan habere göre, Paris'te konuşan Borell "Bunun tam bir işgal olduğunu söyleyemem ancak Rusya askerleri, Ukrayna toprakları üzerinde" dedi.

AB dışişleri bakanları, bugün Rusya'ya yaptırım gündemiyle acil toplanacak.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da bugün katıldığı bir radyo programında, Rusya güçlerinin Ukrayna topraklarına girdiğini doğrulayabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'taki iki ayrılıkçı yönetimi tanıma kararının ardından Rusya ordusunun bölgede "barış koruma" operasyonu yürüteceğini açıklaması Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kınanmıştı.

kaynak: karar.com