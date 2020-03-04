Ruhani itiraf etti: Koronavirüs tüm İran'ı sardı

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde yayılmaya devam eden ölümcül koronavirüs, İran'da da can almaya devam ediyor.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı ise 2 bin 822'ye yükselirken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısında ülkede hızla yayılan salgın ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"VİRÜS NEREDEYSE BÜTÜN EYALETLERE YAYILDI"

Koronavirüsün, salgın bir hastalık olduğuna dikkat çeken Ruhani, "Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı. Bir anlamda bu, dünyadaki birçok ülkenin enfekte olduğu küresel bir hastalıktır. Tedbir ve iş birliğiyle bu sorunu en kısa zamanda aşmamız gerekmektedir." dedi.

En kısa zamanda bu durumun üstesinden geleceklerini belirten Ruhani, "Uzman sağlık kadrolarımızın desteği ve halkımızın irade ve iş birliğiyle mümkün olan en kısa sürede en az kayıpla bu krizi aşacağımıza söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

TEDBİRLER ARTIRILIYOR

Öte yandan, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında Tahran'daki Azadi Meydanı'nda, dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Belediye çalışanlarının yanı sıra güvenlik güçleri de İnkılap Caddesi'nde, bu çalışmalara destek veriyor. Yetkililer, halka toplu taşıma araçlarını kullanmama çağrısında bulunuyor.