Rosenheim Fatih Camii'nin hikayesi...

Yaklaşık 16 yıl önce, 2005 yılında hayırlı bir adım atmış, o zaman kiracısı şimdi artık sahibi olduğumuz IGMG Rosenheim Cami binasının 2500 m² arsa alanı 2000 m² kapalı alanı kiracılarıda olan yeri almaya karar vermiştik. Derneğimiz bu süreci yürütmem için Cami satın alım komisyon başkanı olarak görevi bana vermişti, geçen on altı yıl boyunca cemiyetimizin sergilediği bu güvene layık olmaya Allah rızası için tüm gayretimle çalıştım, hep birlikte zor ve sabırla uzun bir yol yürüdük, Rabbim samimi niyetimizin karşılığında bizleri bu eseri kazandırarak ödüllendirdi Elhamdülillah kazasız-belasız mahcup olmadan mutlu sona ulaştık; bu vesileyle sizinle mutlu bir haberi paylaşmak müjdelemek istiyorum:

Evet sabırsızlıkla beklediğimiz gün geldi, bugün itibariyle camimizin bütün borçları bitmiştir,camiamıza cemaatimize toplumumuza hayırlı mübarek olsun!

Böylece derneğimizin bana verdiği görevi de şükürler olsun anlımın akıyla tamamlamış oldum.Bu zorlu süreçte cömert bağışlarınız ve candan maddi ve manevi desteklerinizle yanımızda olduğunuz için hepinize ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ederiz!

Bu uzun sürecde beraber çalıştığımız Başkanlarımız Bekir Ekici -Abbas Filiz -Erdoğan Demirkıran ve Muzaffer Atsız kardeşlerimize ve berabinde hepsinin ekiplerinede sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

Allah cümlemizin hayrını kabul etsin,bu eser var olduğu müddetce herkesin hayrı Sadak-i cariye si devam edecektir inşallah.

Biz bize düşen görevi yaptık, bu mübarek emaneti koruyup, büyüterek başarılı hizmetleri devam ettirmek te artık gençlerimize düşer…

Başkanımız Muzaffer'le olan bu anımız borcumuzun bankaya son kalan miktarının ödeme talimatı idi...

Allah birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi bozmasın, selam dua ve muhabbetle.

Nejat DEMİR

İGMG Rosenheim Cami Derneği Onursal Başkanı