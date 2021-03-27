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Romanya eski Başbakanı Victor Ponta Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti

Romanya eski Başbakanı Victor PONTA, bugün Bükreş Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

Dünya 27.03.2021, 09:48
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Romanya eski Başbakanı Victor Ponta Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti

Romanya eski Başbakanı Victor PONTA, bugün Bükreş Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

   Enstitüden edinilen bilgiye göre Türkçe ve Türk kültürüne olan ilgisini ifade eden PONTA'ya Bükreş Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mustafa YILDIZ da Enstitü faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

   Türkçe ve Türk kültürü üzerine yapılan sohbetten sonra Enstitü Müdürü YILDIZ, Victor PONTA'ya bir ebru tablosu ile Yunus Emre Enstitüsünün 2021 Yılı Kültür Ajandası'ndan hediye etti. 

Kaynak: hayat.ro

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