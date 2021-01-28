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Romanya'da Türkiye'den gelenlere yönelik yasak kalktı
28 Aralık 2020 - 10 Ocak 2021 tarihleri arasındaki vaka sayıları baz alınarak hazırlanan yeni sarı listeye göre Türkiye listeden çıktı.
Dünya 28.01.2021, 17:21 28.01.2021, 17:46
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Türkiye'deki koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler sonrası vaka sayılarında düşüş görülmeye devam ediyor.
Sarı listede yer alan ülkelerden Romanya'ya gelenler 14 gün karantinada kalacaklar.
Bu kişiler eğer sekizinci gün test yaptırıp sonucunun negatif çakması halinde 10. gün karantinadan çıkabilecekler.
Öte yandan son 3 ay içinde koronavirüse yakalanıp atlatmış kişilere karantina uygulanmayacak.
Uygulama yürürlüğe 19 Ocak saat 18:00'den sonra yürürlüğe girdi.