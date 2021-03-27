Romanya Avrupa’nın en kirli havasına sahip 15. ülkesi

Greenpeace Romanya tarafından sunulan verilere göre 2020 yılında AB ülkelerinin yaklaşık % 80'inden fazlasında pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar bağlamında hava kalitesinde bir iyileşmenin gözlendiği görüldü.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, dünyadaki en kirli havaya sahip şehir olmaya devam ediyor.

Bükreş ise hava kirliliği açısından dünyada 51. sırada.

Avrupa'da en yüksek hava kirlilik seviyesine sahip ülkeleri Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'da kaydedildi.