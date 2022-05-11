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Romanya Amerikan hava savunma sistemi patriot füzeleri üretecek
Agerpres Ajansı, Romen şirketleri Romarm ve Electromecanica ile Amerikan Raytheon Missiles & Defense, Romanya’nın Ploieşti şehirnde SkyCeptor önleme füzelerinin üretimi için bir mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu.
Dünya 11.05.2022, 14:17 11.05.2022, 14:59
Romanya Ekonomi Bakanı Florin Spataru, imza töreninde “Romanya, Raytheon Missiles & Defens tarafından üretilen Amerikan “Patriot” hava ve füze savunma sisteminin en son versiyonunu kullanabilecek ilk ülke olacak” dedi.
Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, bu tür olayların “yüz katına çıkarılmasını” istediğini, böylece Romanya’nın sadece silah satın almak için sözleşmeler imzalamasını değil, aynı zamanda yeni teknolojilerin kullanılmasını ve “Romanya’nın zeka ve altyapısının savunma sanayiinde kullanmasını” istediğini söyledi. (BNGS)