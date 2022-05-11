Romanya Amerikan hava savunma sistemi patriot füzeleri üretecek

Romanya Ekonomi Bakanı Florin Spataru, imza töreninde “Romanya, Raytheon Missiles & Defens tarafından üretilen Amerikan “Patriot” hava ve füze savunma sisteminin en son versiyonunu kullanabilecek ilk ülke olacak” dedi.

Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, bu tür olayların “yüz katına çıkarılmasını” istediğini, böylece Romanya’nın sadece silah satın almak için sözleşmeler imzalamasını değil, aynı zamanda yeni teknolojilerin kullanılmasını ve “Romanya’nın zeka ve altyapısının savunma sanayiinde kullanmasını” istediğini söyledi. (BNGS)