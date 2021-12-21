Rekor boşanma tazminatı! Dubai Şeyhi, ülkeden kaçan eski karısına 554 milyon Sterlin ödeyecek!

İngiltere'ye kaçtıktan sonra kocası Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit el Maktum'a dava açan Prenses Haya'nın beklediği haber, Yüksek Mahkeme'den geldi.

Mahkeme, Ürdün Kralı Abdullah'ın kardeşi olan Prenses Haya ve iki çocuğuna Şeyh'in 554 milyon dolar Sterlin ödemesine hükmetti.

735 milyon dolara tekabül eden bu rakam, İngiltere hukuk tarihinde bir rekor.

Söz konusu rakamın 251 milyon Sterlin'i doğrudan 47 yaşındaki Prenses Haya'ya üç ay içinde ödenmesi gerekiyor. İki kız çocuğunun eğitim masrafları için belirlenen miktar ise, 9,6 milyon Sterlin oldu.