Putin’den çılgın proje: 10 çocuk yapana rekor ödül!

Sovyetler döneminde Joseph Stalin’in uyguladığı 10 ya da daha fazla çocuk yapan kadınlara verilen “Kahraman Anne” ödülünü tekrar vermeye karar verdi. Stalin, 1944’te nüfusu artırmak için bu yasayı gündeme getirmiş ve 400 bin kadına ödül vermişti.

TEK BİR SEFER VERİLECEK

1 milyon ruble (yaklaşık 293 bin TL) ödül dağıtılacak. Ayrıca altın madalya da verilecek.

ŞARTLAR ARASINDA ŞUNLAR VAR:

10’uncu çocuğun bir yaşına ulaşması ve diğer 9 çocuğun da hayatta olması isteniyor.