Putin Ukrayna'ya karşı savaşacak gönüllüleri kabul edecek!

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus lider Vladimir Putin "Ukrayna'ya karşı savaşacak gönüllüleri kabul edeceğiz" dedi.

Dnipro kentine hava saldırısı düzenlendi. Bir anaokulu ve bir apartman vurulurken bir ayakkabı fabrikası yerle bir oldu. Ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Acil uçuşa yasak bölge talebimizi yineliyoruz"

Guardian'da yer alan habere göre Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama geldi. Açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki haksız savaş için hesap vermesini sağlamaya devam etmek için atacağı adımları bugün açıklayacak Kiev'de yeniden siren sesleri yükseliyor. 06.00 ABD Kongresi içinde Ukrayna'ya 14 milyar dolarlık yardımı da barındıran 1,5 trilyonluk bütçeyi onayladı.

Kiev dışındaki Rus konvoyunun, yeniden konuşlandığını gösteren uydu görüntüleri yayınlandı 42 Cumhuriyetçi senatör, Biden'a bir mektup göndererek, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme çağrısı yaptı. Ukrayna, Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar değerinde kayıplarının olduğunu bildirdi.