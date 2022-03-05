Putin o iki kararnameyi imzaladı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri hakkında kasıtlı olarak "sahte" bilgi yayan kişilere 15 yıla kadar hapis cezası uygulayacak bir kararnameyi resmen imzaladı. Putin ayrıca Rusya'ya yaptırım uygulayan ülke ve şirketlere yönelik cezai müeyyide getiren kararnameyi de imzaladı.

Kasıtlı şekilde sahte haber yayanlara 10 yıl hapis cezası verilmesinin onaylandığı kararnameyle, söz konusu haberlerin "önemli sonuçlar" yaratması halinde cezanın süresi 15 yıla kadar çıkabilecek.

MAL VARLIKLARINA EL KONULACAK

Putin, Rusya’ya zarar veren faaliyetlerde bulunan yabancıların mal varlığına el konulmasına dair kararnameye de imzasını attı.