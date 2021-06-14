Putin: Navalnıy'ın vurulması için talimat vermedim

Çarşamba günü Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden'la ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek olan Putin, 3 yıl aradan sonra ilk kez ABD basınına demeç verdi.

NBC News'e konuşan Putin, Navalny'nin vurulması yönünde talimat verdiği iddialarını reddederek "Bakın, bu ülkede bu tür kararlar devlet başkanı tarafından alınmaz" dedi.

Rusya lideri, Navalny'nin sıradan bir mahkum olduğunu ve kendisine diğerlerinden daha kötü şekilde muamele edilmeyeceğini belirtti.

'ABD, SİBER SALDIRI SUÇLAMALARIYLA İLGİLİ KANIT SUNSUN'

Washington'un ABD'ye yönelik siber saldırıların arkasında Rus hackerların veya hükümetinin olduğuna dair suçlamalarını 'zırva' olarak niteleyen Putin, ABD hükümetinden buna ilişkin kanıt sunmasını istedi.

"Biz her türlü şeyle suçlandık. Seçimlere müdahale, siber saldırılar ve diğerleri. Ama bir kez bile, bir kez bile kanıt veya ispat sunma zahmetine girmediler. Bunlar dayanaksız suçlamalar" diyen Putin, ABD ve Rusya'nın siber suçlarla mücadeleye karşı güçlerini birleştirmeleri çağrısını yineleyerek bu süreci ABD'li partnerleriyle başlatmayı umduklarının altını çizdi.

'BATI'NIN ELEŞTİRİLERİ İKİ YÜZLÜ'

Batı'dan gelen eleştirileri 'iki yüzlü' olarak niteleyen Putin, Rusya ile ABD dahil her ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.

Biden'ın Rusya'yı küresel istikrarsızlığı artırmakla suçlamasına yanıt veren Putin, ABD'yi aynı şeyi Libya, Suriye ve Afganistan'da yapmakla itham ederek "Ruslar, iç muhalefete ABD'nin yabancı ajanlar yasasıyla yaptığı kadar baskı uygulamıyor" ifadelerini kullandı.