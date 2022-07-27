Putin: 'Kısıtlamalar kalkarsa 50 milyon ton tahıl ihraç edebiliriz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yılın sonuna kadar 50 milyon ton tahıl ihraç etmeye hazır olduklarını söyledi. İran’da yapılan Astana Üçlü Liderler Zirvesi sonrasında Rus gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna tahıllarının çıkarılmasına yardımcı olmak için Rus tahılları üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını şart koştuklarına dikkati çekti. Tahıl konusunu başlangıçta paket halinde ortaya koyduklarını vurgulayan Putin, “Ukrayna tahılının ihraç edilmesine yardımcı olacağız ancak bunun için Rus tahılının tedarikiyle ilgili tüm kısıtlamaların kaldırılması gerekiyor. Şimdiye kadar buna ABD’li ortaklarımız da dahil kimseden bir itiraz gelmiş değil. Sonucun ne olacağını göreceğiz.” dedi.

Rus lider, ABD'nin Rus gübreleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırdığını hatırlattı. “Durumu gerçekten iyileştirmek isterlerse aynı şey Rus tahılının ihracı konusunda da olacak. Biz şimdi hazırız. İhracat potansiyelimiz 30 milyon ton tahıl. Bu rakam yılın sonunda 50 milyon ton olacak." şeklinde konuştu. (feedplanetmagazine.com)