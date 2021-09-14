Putin karantinaya girdi!

Rusya Devlet Başkanı Putin, yakın çevresinde tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya girdi. Kremlin, Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın zamanda tanıdıkları arasında çok sayıda koronavirüs vakası tespit edildiğinden kendini tecrit etmeyi planladığını söyledi.